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Spor

Beşiktaş, Konyaspor mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

IHA10 Ocak 2023 Salı 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor mesaisine başladı!
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Adı transfer söylentileri ile anılan Wout Weghorst'da antrenmanda yer aldı.

Kara Kartal, Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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