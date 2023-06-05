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Spor

Beşiktaş, Konyaspor mesaisine başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynayacağı Arabam.com Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 20:58 - Güncelleme:
Beşiktaş, Konyaspor mesaisine başladı
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Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 7 Haziran Çarşamba günü Arabam.com Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve ayak tenisiyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, ligin son haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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