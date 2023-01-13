Beşiktaş, Konyaspor'a misafir oluyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 29 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı 17 mücadelenin 6'sını kazanan, 9'unda berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Konyaspor ise haftaya 27 puanla 7. basamakta girdi.

Beşiktaş, dış sahada 3 maçtır kazanamıyor

Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, Konyaspor'a üstünlük kurarak dış sahada 8 Ekim 2022'den bu yana süren galibiyet özlemine son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar ayrıca ligdeki galibiyet serisini de 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Ghezzal sakat, Salih Uçan cezalı

Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Arabam.com Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra Manchester United ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İngiltere'ye giden Wout Weghorst da kadroda yer almayacak. Sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Hollandalı santrforun takımdan ayrılması bekleniyor.

İki takım arasında 43. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor ile 43. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 42 maçın 23'ünü Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 13 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Konyaspor, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 2 lig müsabakasından galibiyetle ayrılmayı başardı.