Spor

Beşiktaş Kristjan Asllani'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kristjan Asllani için yeni bir gelişme yaşandı. Asllani'nin, dün gece 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak uçakta yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuş iptal edildi. Yeni yapılan programa göre Arnavut futbolcunun bugün saat 12.00'de İstanbul'da olması bekleniyor.

30 Ocak 2026 Cuma 10:06
Beşiktaş Kristjan Asllani'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş'ın orta saha transferinde anlaşmaya vardığı Kristjan Asllani ile ilgili yaşanan gecikme netlik kazandı.

Beşiktaş ile Inter, Arnavut orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani'nin transferinin tamamlanması için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih sürecinin sonuçlanması bekleniyor. Bu sürecin ardından Beşiktaş'ın, 23 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

UÇAK ARIZASI GECİKTİRDİ

Asllani'nin, dün gece 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyordu. Ancak Milano Malpensa–İstanbul seferini yapacak uçakta yaşanan teknik arıza nedeniyle uçuş iptal edildi. Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun geliş planına dair yeni bilgilendirmenin program netleştiğinde paylaşılacağını duyurdu.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ

Güncellenen programa göre Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacak.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.

Popüler Haberler
