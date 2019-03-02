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Beşiktaş kritik Kayserispor deplasmanında! İşte iki takımın muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
 
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Kayserispor
 
Lung
Lopes
Kana-Biyik
Sapunaru
Abdullah
Şamil
Mensah
Deniz
Chery
Umut
Kravets
 
Beşiktaş
 
Karius
Adriano
Vida
Mirin
Caner
Atiba
Doruktan
Quaresma
Ljajic
Güven
Burak
 
Ligin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlamasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, lider Medipol Başakşehir'in 11, ikinci Galatasaray'ın ise 5 puan gerisine düştü.
 
- Hareketli bir hafta geçirdi
 
Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesi hareketli bir hafta geçirdi.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun, A Milli Takım teknik direktörlüğüne 1 Haziran itibarıyla Şenol Güneş'in getirildiğini açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüpte deneyimli teknik adamın durumu gündeme geldi. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, olağan toplantısında Şenol Güneş ile sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.
 
- Son 3 deplasman maçını kazandı
 
Siyah-beyazlı takım, ligdeki son 3 deplasman maçını galibiyetle tamamladı.
 
Ligin ilk yarısında dış sahada kötü performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, ikinci yarıdaki üç deplasman maçında Akhisarspor'u 3-0 (Hükmen), Antalyaspor'u 6-2 ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
 
- Ljajic cezası bitti
 
Sarı kart cezası biten Adem Ljajic, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında görev alabilecek.
 
Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.
 
- Necip cezalı
 
Sarı kart cezalısı Necip Uysal, karşılaşmada kadroda yer alamayacak.
 
Necip Uysal, Fenerbahçe ile oynanan derbide yedekler arasında olmasına rağmen rakip oyuncuyla yaşadığı gerginlik nedeniyle sarı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.
 
- İki oyuncu ceza sınırında
 
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz ve Gary Medel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
 
Bu sezon 7 sarı kart görün Gary Medel ile 3 kez aynı durumu yaşayan Dorukhan, kart görmeleri durumunda 25. haftadaki Atiker Konyaspor maçında oynayamayacak.
 
Beşiktaş ile Kayserispor 46. randevuda
 
Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.
 
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 45 maçta Beşiktaş 26, Kayserispor 11 galibiyet aldı, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.
 
Rekabetteki son 9 maçı kaybetmeyen, 7'sini kazanıp, 2'sinde berabere kalan siyah-beyazlıların toplam 70 golüne, sarı-kırmızılılar 42 golle karşılık verdi.
 
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
 
- Kayseri'deki maçlar
 
Beşiktaş ile Kayserispor arasında Kayseri'de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında bir farkla üstünlüğü bulunuyor.
 
Kayseri'de ev sahibi ekip 9, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
 
Rekabette deplasmandaki son 4 maçı yitirmeyen, 3'ünü kazanan siyah-beyazlıların 21 golüne, Kayserispor 26 golle yanıt verdi.
 
Geçen sezon Kayseri'deki müsabaka 1-1 tamamlandı.
 
- En farklı skorlu galibiyetler
 
Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti.
 
Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.
 
Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu

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