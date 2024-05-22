İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2015
  • EURO
    35,0168
  • ALTIN
    2461.66
  • BIST100
    10899.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, kupa finali hazırlıklarını tamamladı
Spor

Beşiktaş, kupa finali hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını düzenlenen antrenmanla tamamladı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:34 - Güncelleme:
Beşiktaş, kupa finali hazırlıklarını tamamladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Trabzonspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki antrenman öncesinde teknik sorumlu Serdar Topraktepe saha ortasında oyuncularla kısa bir toplantı yaptı.

15 dakikası basına açık olan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve top çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra taktik idman yaptı.

Sakatlığı sona eren Rachid Ghezzal takımla birlikte çalışırken, tedavileri devam eden Tayfur Bingöl, Ante Rebic ve Amir Hadziahmetovic antrenmanda yer almadı.

Antrenman sonrası BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dönmeyen siyah-beyazlı ekip, stada yakın bir bölgede otelde kamp yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.