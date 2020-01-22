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Spor

Kupada büyük sürpriz! Beşiktaş veda etti

Beşiktaş, 3-2’nin rövanşında kendi sahasında BB Erzurumspor’a yine aynı skorla mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi.

22.01.2020  20:21 - Güncelleme: 22.01.2020  22:33

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, BB Erzurumspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti, BB Erzurumspor ise çeyrek finale yükseldi.

BB Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 1. ve 72. dakikalarda Oltan ve 67. dakikada Sissoko kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 33. dakikada Diaby ve 64. dakikada Burak Yılmaz attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri 24 Ocak Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.

LORIS KARIUS'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasında hatalı bir gol yiyen Loris Karius'u ısınırken ıslıkladı. Siyah - beyazlı taraftarlar, maç içerisinde de Alman file bekçisi topla ne zaman buluşsa ıslıklarla tepki gösterdi.

TRİBÜNLERDE "AVCI İSTİFA" SESLERİ

Vodafone Park'ı dolduran siyah - beyazlı taraftarlar, Beşiktaş'ın 3-2 geriye düşmesinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti. Taraftarlar, Beşiktaş 3. golü yedikten sonra "Avcı istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundular.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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