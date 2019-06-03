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Beşiktaş, Lask Linz'de forma giyen Doğan Erdoğan'la anlaştı

Abdullah Avcı’yla anlaşan Beşiktaş, yeni sezonun ilk futbolcu transferini de yaptı.

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Beşiktaş’ta transfer hareketliliği başladı. Teknik direktörlüğe Abdullan Avcı’yı getiren siyah beyazlılar, yeni sezon öncesi ilk transferini Avusturya’dan yaptı.

Beşiktaş, Avusturya’nın Lask Linz takımında forma giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan’ı kadrosuna kattı.

Siyah beyazlılar 3 yıllık anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için Avusturya ekibine 200 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Futbola Samsunspor altyapısında başlayan Doğan Erdoğan, 5 sezondur Lask Linz forması giyiyor.

Geçen sezonun 2. yarısını Avusturya 2. ligi ekiplerinden FC Juniors’da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu, sezonun toplamında 19 maça çıktı, 1 gol attı.

Doğan Erdoğan, Türkiye U-21 milli takımı formasını da giyiyor.

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