27 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Beşiktaş, Lausanne maçına hazır!

Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:48
Beşiktaş, Lausanne maçına hazır!
ABONE OL

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla başladı.

Pas ve top kapma uygulamalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlıların Lausanne maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

EL BİLAL TOURE BEŞİKTAŞ İLE İLK İDMANINA ÇIKTI

Yeni transfer El Bilal Toure, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıktı. Bir diğer yeni transfer Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalıştı.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Mustafa Hekimoğlu ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Milot Rashica antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş, play-off turu rövanşında yarın Lausanne ile sahasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

