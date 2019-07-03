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Beşiktaş, Lewis Holtby için düğmeye bastı

Beşiktaş'ın, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby ile ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bir dönem gündemine gelen Lewis Holtby ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi.
 
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'i kadrosuna katmak istiyor.
 
Alman orta saha oyuncusunun henüz bir karar vermediği ancak Türk ekibinin bu anlaşmayı yapmakta ısrarcı olduğu belirtildi.
 
Geçtiğimiz sezon Hamburg'ta 31 maça çıkan Lewis Holtby, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.
 
(Sporx)
 

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