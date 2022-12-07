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Spor

Beşiktaş, lig arasını Antalya'da değerlendiriyor

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kampa giren Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

IHA7 Aralık 2022 Çarşamba 21:37 - Güncelleme:
Beşiktaş, lig arasını Antalya'da değerlendiriyor
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Beşiktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya kampındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ın Antalya kampındaki akşam antrenmanını Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da izledi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Antrenman, dar alanda yan top çalışması ve çift kale taktik maçıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Antalya'da sürdürdüğü hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışma ile devam edecek ve saat 19.00'da da Antalya Gloria Sports Arena'da Sporting De Charleroi ile hazırlık maçı oynayacak.

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