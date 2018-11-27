Beşiktaş Ljajic'in bonservisini alacak

A.Gücü galibiyetine 1 gol ve 1 asistle katkıda bulunan Ljajic, futboluyla da umut vadetti. Sırp basını Ljajic’in, Beşiktaş’ta beklentileri karşılayan gerçek bir lider rolünde olduğunu söyledi. Sırp oyuncunun kendini bulmaya başladığı ve hem Sırbistan Milli Takımı’nda hem de Beşiktaş’ta önemli bir ivme yakaladığını vurguladı. Ljajic’in rakip kaleye toplam 5 şut attığı belirtilen haberde, Siyah-Beyazlı takımın sezon sonunda oyuncunun bonservisini de alma niyetinde olduğu hatırlatıldı.

(Aksam)