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Spor

Beşiktaş-Lugano maçına İsrailli hakem

Beşiktaş'ın perşembe akşamı Lugano ile oynayacağı Konferans Ligi maçına İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman atandı.

IHA3 Ekim 2023 Salı 11:25 - Güncelleme:
Beşiktaş-Lugano maçına İsrailli hakem
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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda evinde İsviçre temsilcisi FC Lugano ile oynayacağı karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonu'ndan David Fuxman yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te Lugano ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelede İsrailli hakem David Fuxman düdük çalacak. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Erez Papir olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ziv Adler, AVAR'da Nati Dotan oturacak.

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