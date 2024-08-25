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Spor

Beşiktaş, Lugano mesaisinde

Beşiktaş, Avrupa Ligi play off turu rövanşında Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA25 Ağustos 2024 Pazar 14:50 - Güncelleme:
Beşiktaş, Lugano mesaisinde
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın 90 dakika sürdüğü bildirildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanın, iki takım halinde oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla Lugano karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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