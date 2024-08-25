Beşiktaş, Lugano mesaisinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenmanın 90 dakika sürdüğü bildirildi.
Isınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idmanın, iki takım halinde oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 27 Ağustos Salı günü yapacağı çalışmayla Lugano karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.