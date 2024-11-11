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Spor

Beşiktaş-Maccabi maçının adresi belli oldu! Müsabaka seyircisiz oynanacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında oynaması gereken Maccabi Tel Aviv maçının güvenlik gerekçesi nedeniyle Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

11 Kasım 2024 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Beşiktaş-Maccabi maçının adresi belli oldu! Müsabaka seyircisiz oynanacak
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçının Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz olarak oynanacağını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA'ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının seyircili olarak oynanması hususunda Macaristan yerel makamları ile anlaşmaya varılmış olsa da Macaristan yerel yetkilileri, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayları gerekçe göstererek bugün müsabakanın seyircisiz olarak oynanmasına karar vermiştir. Beşiktaş – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakası, 28 Kasım 2024 tarihinde Macaristan Debrecen Nagyerdei Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak oynanacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına taraftarlarımızdan söz konusu müsabaka ile ilgili olarak seyahat programı yapmamalarını önemle rica ederiz."

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