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Spor

Beşiktaş maçı öncesi Kasımpaşa'da iki eksik

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Kasımpaşa'da zorlu mücadele öncesi iki eksik bulunuyor.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Bu müsabakaların 6'sını kazanan ve 2'sinde berabere kalan lacivert-beyazlı ekip, hanesine 20 puan yazdırdı. Süper Lig'de kritik haftalar öncesi topladığı puanlarla küme düşme hattından uzaklaşan İstanbul temsilcisi, 31. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi.

Fuat Çapa'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija ile kırmızı kart cezalısı Florent Hadergjonaj, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

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