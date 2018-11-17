Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü taktik çalıştı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, sakatlıkları süren Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, İlhan Parlak, Johannes Hopf ve Korcan Çelikay'ın fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştıkları bildirildi.     

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda oyuncuların, bireysel çalışmaların ardından taktiksel çift kale maç yaptıkları ifade edildi.     

Sakatlığı geçen Kubilay Kanatsızkuş'un da takımla birlikte antrenmanda yer aldığı aktarıldı.     

Teknik direktör İsmail Kartal, oyunculara 1 gün izin verirken, sarı-lacivertliler 19 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası´nın kuruluşu - Tarihte bugün 17 Kasım 1924

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

İmar barışı sonrası konut fiyatları en çok değerlenen ilçeler

Üşengeç insanların güldüren halleri

Üşengeç insanların güldüren halleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA