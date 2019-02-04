Beşiktaş maçları Japonya’da naklen
Shinji Kagawa’nın Beşiktaş’a transerinin ardından, Japon medyasının Siyah-Beyazlı takıma olan ilgisi de arttı.
- StarSpor
Shinji Kagawa’nın Beşiktaş’a transerinin ardından, Japon medyasının Siyah-Beyazlı takıma olan ilgisi de arttı. Kartal’ın, Antalyaspor ile yaptığı maçta Japon oyuncu ilk kez forma giyerken maç spor kanalı DAZN’dan ekrana geldi. DAZN’ın Beşiktaş’ın bundan sonraki maçlarını da yayınlayacağı öğrenildi.
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