Beşiktaş, Gary Medel'in transferi için Bologna ile anlaşmaya vardıktan sonra, ön libero bölgesine yapacağı transfer için sona geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş, 22 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Thiago Maia ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılar, Thiago Maia için Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile de el sıkıştı. İki kulüp, 10 milyon euroluk satın alma opsiyonunda da uzlaştı.

2017-18 sezonunda Lille'e Santos'tan 14 milyon euro bedelle gelen Maia, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 25 maça çıkarken 1 asistle oynadı. 4 sarı kart gören genç oyuncu, 1100 dakika sahada kaldı.