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Spor

Beşiktaş, Makedon takımı Shkupi ile hazırlık maçı yapacak

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile bir hazırlık maçı oynayacak.

AA10 Kasım 2021 Çarşamba 15:29 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:29
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Oyuncular dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarı sahada taktik maç oynadı.

Antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının çalışmaları kapsamında yarın saat 14.00'te Vodafone Park'ta, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile bir hazırlık maçı oynayacak.

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