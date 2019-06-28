Beşiktaş, Malmö forması giyen Fouad Bachirou ile anlaştı
Siyah-beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö’nün Komolarlı yıldızı Fouad Bachirou ile yıllık 1,1 milyon avrodan anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö’nün Komolarlı yıldızı Fouad Bachirou ile yıllık 1,1 milyon avrodan anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki ön liberonun kulübü Malmö’ye de 1,5 milyon avroluk teklifte bulunan Beşiktaşlı idareciler, İsveç ekibinin vereceği kararı beklemeye geçti.
GENÇLİK HAREKÂTI
Kadrosunun yaş ortalamasını düşürmek isteyen Beşiktaş, Stuttgart’ın rezerv takımında forma giyen Umut Güneş’in transferinde sona yaklaştı. Orta sahada 8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun transferi için 350-400 bin avro civarında bonservis bedeli ödenmesi bekleniyor.
(Türkiye)
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