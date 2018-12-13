Beşiktaş Malmö maçı şifresiz canlı izle Malmö Beşiktaş BJK maçı şifresiz veren kanallar biensport AzTv canlı izle İdman TV frekans bilgileri

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Grubu'nun son haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, Malmö karşısında çetin bir mücadele verecek. 7 puanla grubun ikinci sırasında yer alan Siyah Beyazlı temsilcimiz, galibiyet ya da beraberlik elde ederse gruptan çıkmayı garantileyecek. Mağlubiyet durumunda ise bu Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, grup aşamasındaki son karşılaşmada Vodafone Park Stadyumu'nda Malmö'yü konuk edecek. 13 Aralık Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i şöyle: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Ljajic, Lens (Mustafa), Vagner Love

MALMÖ: Dahlin, Safari, Nielsen, Bengtsson, Vindheim, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg

ŞENOL GÜNEŞ: "TURU GEÇMEK İSTİYORUZ"



BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş, "Grubun son maçına perşembe akşamı çıkacağız. Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ OLMAK İÇİN DAHA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPMALIYIZ"



Sayısal eksiklikleri olacağını söyleyen Güneş, "Maç için hazırız. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz’ün durumlarına bakacağız" dedi.



Avrupa’da iyi sonuçlar almanın öneminden bahseden deneyimli teknik adam, "Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür" açıklamasını yaptı.



Avrupa’da Beşiktaş’ın isminin gündemde olduğunu belirten Güneş, "Türkiye’de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa’da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız" yorumunu yaptı.

"BU ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN HAZIRLANMAK GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"



"İsveç Ligi’nin bitmesi, Malmö’ye bir avantaj getirir mi" sorusuna Güneş, "Malmö’nün, ligin yorgunluğunu atmak için zamanı var. Tek odaklanacakları konu bizim maç olacak. 29 Kasım’da Genk ile oynadılar. O günden beri oynamıyorlar. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum" yanıtını verdi.



Spor Toto Süper Lig’deki durumlarını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Ligin henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik. Yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Eksiklerimiz olduğu gerçek. Bu sezon bir sıkıntı var. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da oldu. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.

BEŞİKTAŞ NASIL ATLAR?



Grubu'nda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. 7 puanla ikinci sırada yer alan siyah-beyazlı ekip oynanacak karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak.

İLK MAÇTA MALMÖ KAZANMIŞTI

Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti. Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN MALMÖ KADROSU



Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

PEKTEMEK: "ÜST TURDA DEVAM ETMEK İÇİN KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ"



Siyah beyazlı futbolcu Mustafa Pektemek ise bugünkü maçın önemine değindi. Kazanmalarını gerektiğini vurgulayan Pektemek, "Üst turda devam etmek için kazanmamız gereken bir maç. Seyirci avantajımızla iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"TARİHİ BİR FIRSAT"



UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında bugün Beşiktaş'a konuk olacak İsveç temsilcisi Malmö'de teknik direktör Uwe Rösler, önlerinde tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.



Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta basın toplantısı gerçekleştiren Rösler, "Beşiktaş ilk maçtakinden daha iyi durumda ve daha enerjik. Daha iyi bir takımla oynayacağız." dedi.



Maçla ilgili tüm detaylara çalışıp, tüm bilgileri topladıklarını aktaran Rösler, "Herkes normalinden yüzde 10 daha fazla performans gösterecek. Buraya bir misyon için geldik. Görevimiz elemeleri geçmek. Herkes bunun tarihi bir fırsat olduğunu biliyor. Herkeste perşembe günü için bunun heyecanı var. İyi çalıştık ve buraya inançla geldik. Bütün tecrübemizi, performansımızı ortaya koyarak, başarmak istiyoruz." diye konuştu.



Son antrenmanlarda takımın iyi durumda olduğunu gördüklerini belirten Rösler, "Mental olarak çok iyi hazırlandık. Herkesin maksimum seviyede olduğunu gördük. Şu an itibarıyla takım fit ve maksimum düzeyde. Genk grubun en iyilerinden ve onlara karşı iyi oynadık. Bunu Beşiktaş'a karşı niye yapmayalım?" değerlendirmesinde bulundu.



Rösler ayrıca, "Beşiktaş'ın kaybedecekleri bizden daha çok. Dolayısıyla bizden daha çok stresli olacaklarını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.







ROSENBERG: "MALMÖ İLE YENİ BİR TARİH YAZMAK İSTİYORUZ"



Malmö'nün takım kaptanı Markus Rosenberg, Beşiktaş önünde iyi bir sonuç hedeflediklerini dile getirdi.

Müsabakayla ilgili olarak Rosenberg, "Pepe çok iyi bir futbolcu, kariyeri ortada. Perşembe akşamı oynamayacak olması Beşiktaş için kötü olmalı. Stadın ambiyansı çok güzel. Mükemmel bir ortam var. Uzun yıllardır futbol oynuyorum ama ilk kez bir Türk takımına karşı forma giyeceğim. Bunun heyecanı var. Tamamen hücuma yönelik oynayacağız ve elimizden geleni yapacağız. Malmö ile yeni bir tarih yazmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



MALMÖ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



İsveç ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

Malmö takımı oyuncuları, idmanın basına açık 15 dakikalık bölümünde ısınma koşuları ve pas çalışmaları yaptı.