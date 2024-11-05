İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2024 Salı / 4 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3528
  • EURO
    37,4584
  • ALTIN
    3023.73
  • BIST100
    8639.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş, Malmö maçına hazır!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın sahasında İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA5 Kasım 2024 Salı 12:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Malmö maçına hazır!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde koşu ve esneme çalışmalarıyla devam eden idmanın basın kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, antrenmana katılmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Malmö maçı, saat 18.30'da başlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.