Beşiktaş, Malmö maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde koşu ve esneme çalışmalarıyla devam eden idmanın basın kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Sakatlığı bulunan İtalyan futbolcu Ciro Immobile, antrenmana katılmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Malmö maçı, saat 18.30'da başlayacak.