31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9109
  • 6,6314
  • 254.436
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Marcelo Guedes için bu hafta Fransa'ya çıkarma yapacak

Beşiktaş, geçtiğimiz gün ‘Yeniden Beşiktaş’ta oynamak istiyorum’ açıklaması yapan Marcelo Guedes’i renklerine bağlamak için harekete geçti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’tan 2017 yılında Olimpik Lyon’a transfer olan Marcelo Guedes’in Kara Kartal aşkı bitmiyor. Brezilyalı stoper, Haber Global’e yaptığı açıklama, Beşiktaş’a geri dönmek istediğini belirtti. Siyah-Beyazlı takımın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Sambacı, “Beşiktaş'ta yeniden futbol oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bırakır mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

HAREKAT BU HAFTA BAŞLIYOR

SİYAH-BEYAZLI yönetim, bu açıklamaların ardından oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve durumunu sordu. Lyon ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Marcelo’ya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Beşiktaş transfer komitesi, bu hafta içi Fransa’ya bir çıkarma yapacak ve Lyon yetkilileri ile masaya oturacak. Hedef Sambacıyı sezon sonuna kadar kiralamak. Anlaşma sağlanırsa Vida’nın yeni partneri Marcelo Guedes olacak.

(Güneş)

İmamoğlu ´basit´ dedim dedi... Binali Yıldırım´dan çok çarpıcı sözler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Resmi Gazete'de yayımlandı

Çanakkale'de korkutan deprem

Çanakkale'de korkutan deprem

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

Adana'da merkezli 4 ilde terör operasyonu

TSK’nın sessiz gücü

TSK’nın sessiz gücü

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

TÜRGEV'den CHP adayı İmamoğlu'nun açıklamalarına tepki

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

Bursa’da şafak operasyonu, koç başlarıyla girdiler

AK Parti'de oy seferberliği

AK Parti'de oy seferberliği

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki

Bağcılar Belediyesinden İmamoğlu'na sert tepki
 

POPÜLER HABERLER

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

Trump'tan ilginç 'uzaylı' açıklaması: Bir defa bilgilendirme yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA