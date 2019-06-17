Beşiktaş’tan 2017 yılında Olimpik Lyon’a transfer olan Marcelo Guedes’in Kara Kartal aşkı bitmiyor. Brezilyalı stoper, Haber Global’e yaptığı açıklama, Beşiktaş’a geri dönmek istediğini belirtti. Siyah-Beyazlı takımın kendisinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Sambacı, “Beşiktaş'ta yeniden futbol oynamayı çok istiyorum. Ancak ne zaman olur bilmiyorum. Çünkü bana gelen bir teklif yok. Kulübüm de bırakır mı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

HAREKAT BU HAFTA BAŞLIYOR

SİYAH-BEYAZLI yönetim, bu açıklamaların ardından oyuncunun menajeriyle irtibata geçti ve durumunu sordu. Lyon ile 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Marcelo’ya teknik direktör Abdullah Avcı da onay verdi. Beşiktaş transfer komitesi, bu hafta içi Fransa’ya bir çıkarma yapacak ve Lyon yetkilileri ile masaya oturacak. Hedef Sambacıyı sezon sonuna kadar kiralamak. Anlaşma sağlanırsa Vida’nın yeni partneri Marcelo Guedes olacak.

(Güneş)