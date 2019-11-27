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Beşiktaş, Mario Balotelli için düğmeye bastı

Irkçı saldırılar nedeniyle Çizme'de mutlu olmayan 29 yaşındaki golcüyü gündemine alan Beşiktaş, transfer için harekete geçiyor.

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Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi. Golcü takviyesi yapmayı planlayan siyahbeyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi aldı.
 
Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
 
İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.
 
BAŞARI ODAKLI BONUS TEKLİFİ
 
Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.
 
'COME TO BEŞİKTAŞ'
 
Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.
 
(Sabah)
 
 
 

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