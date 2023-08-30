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Spor

Beşiktaş, Mason Greenwood için resmi teklifini yapıyor

Beşiktaş'ın Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Mason Greenwood'a 6 aylık kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Mason Greenwood için resmi teklifini yapıyor
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.

Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.

Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

GREENWOOD NEDEN FUTBOLDAN UZAK KALDI?

21 yaşındaki İngiliz oyuncu, geçen yıl kendisine yöneltilen şiddet ve tecavüz suçlamaları nedeniyle 6 aylık soruşturmaya tabi tutulmuş ve futboldan uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz Şubat ayında hakkındaki iddialar resmi olarak düşmesine rağmen İngiliz kamuoyu tarafından yanlış davranışlar sergilediği gerekçesiyle ülkede istenmeyen adam ilan edilmişti.

Manchester United kulübü, geçtiğimiz günlerde genç oyuncunun takımda tutulmayacağını açıklamıştı.

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