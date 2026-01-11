İSTANBUL 11°C / 2°C
11 Ocak 2026 Pazar
Spor

Beşiktaş, Matt Thomas transferini duyurdu

Beşiktaş GAİN, 31 yaşındaki ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

11 Ocak 2026 Pazar 13:57
Beşiktaş, Matt Thomas transferini duyurdu
ABONE OL

Beşiktaş GAİN, ABD'li guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaş GAİN Takımımız, Matt Thomas ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, ABD'li skorer guard Matt Thomas'ı kadrosuna kattı.

Kariyeri boyunca Obradorio, Valencia, Toronto Raptors, Utah Jazz, Chicago Bulls, Panathinaikos ve Alba Berlin formaları giyen Matt Thomas son olarak İspanya Ligi ekiplerinden Granada forması giydi.

Matt Thomas'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

