Beşiktaş Medel'in fiyatını belirledi

Son olarak Burnley, aracılar vasıtası ile siyah beyazlı kulübe 6 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Ancak Başkan Fikret Orman ve ekibi,"Medel için istediğimiz rakam 8 milyon Euro. Tekliflerinizi resmileştirerek gelirseniz değerlendirmeye alırız" yanıtını verdi.

GÜNEŞ'İN YARDIMCISI: "MEDEL BİLE GİDEBİLİR"

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan İspanyol kondisyoner Miguel Peiro Montanana, takımdaki gelişmeler hakkında flaş itiraflarda bulunurken Gary Medel'in ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Gary Medel'in takımdaki geleceğini değerlendiren İspanyol antrenör, ''Kulübün bütçesiyle ben ilgilenmiyorum. Ama kesin olarak gözüken bir şey var ki Medel'in ayrılması kulübün yararına olacaktır. Takımda en çok maaş alan oyunculardan birisi. Kulüp zaten maaşlarda denge politikasına gitmek istiyor. Eğer West Ham, Beşiktaş'ın istediği ücreti verirse Medel, o zaman tabii ki ayrılabilir.'' diye konuştu.