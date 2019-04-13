14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e karşı şanssızlığını kırdı

Beşiktaş, son olarak 2015-2016 sezonun ilk yarısında 2-0 yendiği rakibini 6 maç sonra mağlup etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibini 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Rakibine son olarak 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2-0'lık skorla üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Beşiktaş, son galibiyetinin ardından Medipol Başakşehir ile yaptığı 6 maçta 3'er beraberlik ve yenilgi almıştı.

Medipol Başakşehir ile 24. resmi karşılaşmasını yapan Beşiktaş, turuncu-lacivertli ekibi 5. kez yendi.

İki ekip arasında 22'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynanan 24 resmi maçtan 7'sini Medipol Başakşehir kazanırken, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 29, Beşiktaş ise 27 gol attı.

Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 17 resmi maçta 3. kez galibiyet almayı başardı.

- Ligde rakibini 5. kez mağlup etti

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e Süper Lig'de 5. kez üstünlük kurdu.

İki ekip arasında oynanan 22 lig maçında Medipol Başakşehir 6 galibiyet alırken, 11 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip ligde rakibi karşısında 25 gole ulaşırken, turuncu-lacivertliler 26 gol kaydetti.

- Evinde 4. galibiyet

Medipol Başakşehir'i 11. kez konuk eden siyah-beyazlılar, evinde rakibini 4. kez yendi.

İki takım arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, 6'sı BJK İnönü Stadı, 3'ü Vodafone Park, birer tanesi Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olmak üzere 11 lig maçında siyah-beyazlı ekip rakibine bir kez mağlup olurken, 6 müsabakadan beraberlikle ayrıldı.  

(AA)

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

Yumurta kabuğundan yaptıkları hayrete düşürüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA