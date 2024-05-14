Beşiktaş, Memphis Depay'ın peşinde

Kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların büyük bir bölümünü göndermek isteyen Beşiktaş yönetimi, savunmadan hücuma kadar kaliteli takviyelerle yeni sezona iddialı bir şekile girmek istiyor.

Henüz teknik adam konusu netleşmese de siyah-beyazlı idareciler vakit kaybetmemek adına çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar yeni teknik direktör geldiğinde kendisine sunulacak ve sonuca bağlanacak.

HÜCUM HATTINA HEDEF DEPAY

Beşiktaş'ın bu doğrultuda önemli hedeflerinden biri de Memphis Depay. Yazın transfer edilen Ante Rebic'ten umduğunu bulamayan siyah beyazlılar, hem kanat forvet hem santrfor pozisyonunda oynayabilen Depay'ın transferini düşünüyor.

Yönetimin önüne tavsiye ile gelen Hollandalı oyuncunun, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen Beşiktaş'ın nabız yokladığı ve hem Atletico Madrid hem de oyuncu cephesinden durumunu sorgulayarak girişimlere başladığı kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid'de 29 maça çıkan Depay, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.