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Beşiktaş Mensah'ın peşini bırakmıyor

Beşiktaş, Kayserispor’da kiralık olarak forma giyen Bernard Mensah’ı transfer etmek için önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile görüşme yapacak. Kartal, genç oyuncuyu gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

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Beşiktaş'ta Bernard Mensah aşkı yeniden depreşti... Siyah- Beyazlı yönetim, Kayserispor'da forma giyen 24 yaşındaki Ganalı merkez orta saha oyuncusunu gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde İspanyol ekibi Atletico Madrid ile yeniden bir temas kuracağı öğrenildi.
 
EROL BEDİR'LE DE GÖRÜŞÜLECEK
 
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le de Mensah için bir görüşme yapması bekleniyor. Genç yıldız, ülkemizde Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giydi.
 
İSPANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR
 
Kayserispor ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Bernard Mensah'ın Atletico Madrid ile olan sözleşmesi ise 2021 yılında sona eriyor. Mensah'ı İspanya'dan da isteyen kulüpler var.
 
SÜPER LİG'DE 4 GOLÜ VAR
 
Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de son haftalarda forma giyemeyen Mensah, hırçın futboluyla tanınıyor. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Kayseri'de 26 maçta görev yaptı. 2007 dakika görev aldı ve 4 gol attı.
 
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