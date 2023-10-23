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Spor

Beşiktaş, Mert Günok için kararını verdi! Yaptırım uygulanmayacak

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören deneyimli kaleci Mert Günok için kararını verdi. Siyah beyazlı yönetim oyuncuya yaptırım uygulamama kararı aldı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Beşiktaş, Mert Günok için kararını verdi! Yaptırım uygulanmayacak
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Beşiktaş'ın Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ilk yarısında ceza alanı dışında topa elle müdahale eden ve kırmızı kart gören kaleci Mert Günok hakkında yönetim kurulu kararını verdi.

YAPTIRIM UYGULANMADI

Burak Yılmaz, Günok'u teselli ederken Beşiktaş Yönetimi de kırmızı kart gören oyuncuya niyetinden dolayı herhangi bir maddi yaptırımda bulunmama kararı aldı.

COLLEY ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray karşısında yaşadığı savunma zafiyetiyle dikkat çeken Beşiktaş'ta Daniel Amartey'le beraber savunmadaki partneri Omar Colley de eleştirilmişti. Gambiyalı futbolcunun, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'dan düşük performansı sebebiyle özür dilediği bildirildi.

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