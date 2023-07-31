Beşiktaş, Mert Günok ile nikah tazeledi

Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini tamamlayan, Ante Rebic'i İstanbul'a getiren Beşiktaş iç transferde önemli bir hamleye imza attı. Siyah-Beyazlı kulüp, deneyimli kalecisi Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.

34 yaşındaki kaleci, 2024'te bitecek sözleşmesini 2026'ya uzatan sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş'ın bu imzayı da kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor. Mert Günok geçen sezon kaleyi Ersin'den devraldıktan sonra 24 maçta forma giymiş ve kalesinde 23 gol görürken, 7 maçta kalesini gole kapatmıştı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE UÇUŞA GEÇTİ



Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mert Günok, Beşiktaş'ta sergilediği başarılı performansla yeniden A Milli Takımımız'ın da yolunu tutmuştu. Tecrübeli kaleciyle yapılan görüşme neticesinde taraflar 2 yıllığına yeniden anlaştı.