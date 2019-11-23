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Beşiktaş Mert Hakan için Sivasspor ile pazarlık masasında

Beşiktaş yönetimi, 25 yaşındaki on numara Mert Hakan Yandaş'ı ara transferde renklerine bağlamak için 750 bin Euro'yu gözden çıkardı. Yiğido ise 2017'de bedavaya aldığı oyuncu için 1 milyon Euro istiyor.

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TFF 2. Lig'de Menemenspor forması giyerken, 2017'de Sivasspor'a bonservissiz giden Mert Hakan Yandaş şimdi Süper Lig'de transferin gözdesi oldu.
 
Bu sezon Demir Grup Sivasspor forması ile sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Trabzonspor, Galatasaray ile birlikte Avrupa'dan da kulüplerin gündemine giren 25 yaşındaki Mert Hakan için Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da büyük ısrarı olduğu öğrenildi.
 
FARK ŞU ANDA 250 BİN EURO
 
Kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu ara transferde almak isteyen Beşiktaş yönetimi, girişimlerini sıklaştırdı.
 
On numara mevkiinde oynayan Mert Hakan'ın da Beşiktaş'a sıcak bakmasını koz olarak kullanan siyah-beyazlılar, bu transferi 750 bin Euro'ya bitirmek istiyor. Demir Grup Sivasspor cephesi ise kapıyı 1 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında yoğun pazarlıkların sürdüğü de ifade edildi.
 
(Sabah)

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