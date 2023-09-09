Beşiktaş milli arada eksiklerini tamamlıyor

Ligin ilk üç maçlık bölümünde fizik-kondisyon açısından bazı oyuncuların tam hazır olmadığı görülen Beşiktaş'a milli ara ilaç gibi geldi.

Yaz kampında geçirdiği sakatlık sonrası ilk kez Sivas müsabakasında sahaya çıkan Rachid Ghezzal ve takıma yeni dönüş yapan Cenk Tosun için 14 günlük boşluk toparlanmaları adına fırsat oldu. Ayrıca yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Ante Rebic ve Eric Bailly, eksiklerini giderme imkânı yakaladı.

MAÇ TEMPOSU İÇİN ÖZEL KARŞILAŞMA

Teknik direktör Şenol Güneş, takımın istediği seviyeye ulaşması için Trabzonspor maçı hazırlıklarını günde çift idmanla başlattı. İki günde 4 antrenman yapan siyah beyazlı futbolcular, özel karşılaşmalarla da maç temposu kazanacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku, milli arayla birlikte takıma dönecek. Böylelikle siyah beyazlı teknik ekibin eli yeniden kuvvetlenecek.