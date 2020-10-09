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Spor

Beşiktaş, milli arada taktik çalıştı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Siyah beyazlılar 5. haftayı bay geçecek.

DHA09 Ekim 2020 Cuma 21:05 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 21:05
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Nevzat Demir Tesisleri'nde 17:00'de başlayan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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