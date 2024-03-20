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  • Beşiktaş milli arayı boş geçmeyecek! 2 hazırlık maçı yapacaklar
Spor

Beşiktaş milli arayı boş geçmeyecek! 2 hazırlık maçı yapacaklar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Beşiktaş milli arayı boş geçmeyecek! 2 hazırlık maçı yapacaklar
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Beşiktaş, milli maç arasında 23 Mart'ta Karadağ ekibi Buducnost, 28 Mart'ta da Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, milli maç arasında iki hazırlık maçı yapacak. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Karadağ ekibi Buducnost ve Trendyol Süper Lig'den Fatih Karagümrük ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların hazırlık maçlarının programı şöyle:

23 Mart Cumartesi

16.00 Beşiktaş - Buducnost

28 Mart Perşembe

16.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

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