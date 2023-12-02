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Spor

Beşiktaş-MKE Ankaragücü 107. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında karşılaşacak MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, lig tarihinde 107. kez karşı karşıya gelecek.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Beşiktaş-MKE Ankaragücü 107. randevuda
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Ankara'da karşılaşacak MKE Ankaragücü ile Beşiktaş, lig tarihinde birbirlerine 107. kez rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 106 maçta siyah-beyazlı ekip, 72 galibiyet aldı. Başkent ekibi Beşiktaş'ı 8 defa mağlup ederken, 26 karşılaşma ise beraberlikle tamamladı.

Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 198 gole, sarı-lacivertliler 73 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ, LİGDE SON 28 MAÇIN 22'SİNİ KAZANDI

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile ligde yaptığı son 28 maçın 22'sini kazandı, 5'inde berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, bu periyotta rakibine sadece bir kez yenildi.

Siyah-beyazlı ekip karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 2-1'lik skorla galip gelen başkent ekibi, daha sonraki 17 maçta galibiyet alamazken, bu şanssızlığını 2010-2011'de Ankara'daki maçta kırdı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, 13 Şubat 2011'deki 1-0'lık mağlubiyetin ardından yaklaşık 13 yıldır rakibine kaybetmezken, söz konusu dönemdeki 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

BAŞKENTTE DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki ekip arasında Ankara'da yapılan lig maçlarında da Beşiktaş'ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor.

Siyah-beyazlılar, Ankara'da yapılan 51 lig maçının 28'ini kazandı. Başkentte 17 müsabaka berabere bitti, ev sahibi ekip 6 kez galip gelebildi.

Beşiktaş, lig maçlarında deplasmanda rakibinin filelerini 78 kez havalandırdı. MKE Ankaragücü ise 37 golle rakibine karşılık verdi.

Öte yandan, 1982-1983 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle Bursa'da oynandı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Ligde 2018-2019 sezonunda da MKE Ankaragücü'nün sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan maçı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

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