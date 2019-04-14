Beşiktaş Muhamed Besic için harekete geçti
İngiliz basını Beşiktaş’ın Everton’lı Muhamed Besic’i istediğini iddia etti.
İngiliz basını Beşiktaş'ın bonservisi Everton'da olan ve İngiliz ekibi Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Muhamed Besic için devrede olduğunu yazdı. 26 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda Everton'da düşünülmediği ve Beşiktaş'ın bu transfer için harekete geçtiği öne sürüldü.
(Takvim)
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