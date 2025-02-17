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Spor

Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, 17 yaşındaki genç golcü oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

IHA17 Şubat 2025 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz; altyapımızdan yetişen, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle takımımıza gelecekte önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız genç futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

Başkanımız Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa Erhan Hekimoğlu, kendisini üç sezon daha renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Adalı, genç futbolcumuz Hekimoğlu'na yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi" denildi.

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