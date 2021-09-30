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Spor

Beşiktaş Mustafa Sarıgözoğlu'nu transfer etti

Beşiktaş, Nazilli Belediyespor ve Karşıyaka altyapılarında forma giyen genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu'nu kadrosuna kattı.

DHA30 Eylül 2021 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 12:10
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.

Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık" dedi.

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