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Spor

Beşiktaş, NBA'den Hollis-Jefferson'u transfer etti

Beşiktaş Icrypex, son olarak NBA takımlarından Portland Trail Blazers forması giyen Rondae Hollis-Jefferson ile sözleşme imzaladı.

AA28 Eylül 2021 Salı 13:27 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 13:27
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Rondae Hollis-Jefferson'u kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kariyerinde NBA ekipleri Brooklyn Nets, Toronto Raptors ve Portland Trail Blazers'ın da formasını giyen 25 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

RONDAE HOLLİS-JEFFERSON KİMDİR?

3 Ocak 1995 ABD doğumlu olan Rondae Hollis-Jefferson 201 cm boyunda ve uzun-forvet olarak görev almaktadır.

2015 yılında Arizona Üniversitesi'nden mezun olan Rondae Hollis-Jefferson, buradaki son sezonunda süre aldığı 38 karşılaşmada; 11.2 sayı, 6.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

2015 draftında, Portland Trail Blazers tarafından 1. tur 23. sıradan seçildikten sonra Brooklyn Nets tarafından takas edildi.

2015-2016 sezonunda Brooklyn Nets forması ile NBA'de 29 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 5.8 sayı, 5.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı.

2016-2017 sezonunda Brooklyn Nets ile 78 maça çıkan Rondae Hollis-Jefferson, 8.7 sayı, 5.8 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

2017-2018 sezonunda Brooklyn Nets forması altında 68 karşılaşmaya çıkan başarılı basketbolcu; 13.9 sayı, 6.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarını tutturdu.

2018-2019 sezonunda da Brooklyn Nets forması giyen Rondae Hollis-Jefferson, süre aldığı 63 karşılaşmada; 9.2 sayı, 5.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2019-2020 sezonunda Toronto Raptors ile 65 karşılaşmada parkeye çıkan basketbolcu; 6.6 sayı, 4.5 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarını yakaladı.

2020-2021 sezonunda Minnesota Timberwolves forması altında başlayan Rondae Hollis-Jefferson daha sonra Portland Trail Blazers'a transfer oldu. Burada 16 maçta; 2.3 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Rondae Hollis-Jefferson 2021-2022 sezonu başında Beşiktaş Icrypex ile sözleşme imzaladı.

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