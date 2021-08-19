Beşiktaş, NCAA'den Ege Havsa'yı transfer etti

Beşiktaş Icrypex, son olarak NCAA ekiplerinden Rice Üniversitesi'nde forma giyen genç oyun kurucu Ege Havsa'yı renklerine bağladı.
Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında genç oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı. Ege Havsa son olarak NCAA'de Rice Üniversitesi'nin formasını giydi" ifadelerine yer verildi.
Anadolu Efes altyapısından yetişen ve 3 sezon (2013-2016) Pertevniyal forması giyen Ege Havsa, kariyerine 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde devam etti.
NCAA'de Fordham Üniversitesi, Utah Valley Üniversitesi'nde oynayan 1,96 metre boyundaki Ege, geçen sezonu Rice Üniversitesi'nde geçirdi. Ege, 25 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.