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Spor

Beşiktaş, NCAA'den Ege Havsa'yı transfer etti

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ege Havsa ile sözleşme imzaladı.

DHA19 Ağustos 2021 Perşembe 13:31 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 13:31
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Beşiktaş Icrypex, son olarak NCAA ekiplerinden Rice Üniversitesi'nde forma giyen genç oyun kurucu Ege Havsa'yı renklerine bağladı.

Siyahlı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Icrypex Takımımız, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında genç oyun kurucu Ege Havsa'yı kadrosuna kattı. Ege Havsa son olarak NCAA'de Rice Üniversitesi'nin formasını giydi" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Efes altyapısından yetişen ve 3 sezon (2013-2016) Pertevniyal forması giyen Ege Havsa, kariyerine 2016'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde devam etti.

NCAA'de Fordham Üniversitesi, Utah Valley Üniversitesi'nde oynayan 1,96 metre boyundaki Ege, geçen sezonu Rice Üniversitesi'nde geçirdi. Ege, 25 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,3 ribaunt ve 2,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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