İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1
  • EURO
    29,5107
  • ALTIN
    1645.5
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Neftçi Bakü ile iş birliği protokolü imzaladı
Spor

Beşiktaş, Neftçi Bakü ile iş birliği protokolü imzaladı

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi Baakü ile iş birliği protokolü imzaladı.

17 Ağustos 2023 Perşembe 22:34 - Güncelleme:
Beşiktaş, Neftçi Bakü ile iş birliği protokolü imzaladı
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na verdiği önem vurgulanırken, kardeş ülkelerle spor alanındaki ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Protokolün; Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Neftçi CEO'su Farrukh Mahmudov tarafından imzalandığı aktarıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde; dostluk maçları oynanması, kulüpler arası tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynayabilme hakkı, pazarlama ve sponsorluk konularında ortak proje üretimi, karşılıklı lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulu açma yetkisi ve altyapı kardeşliği gibi konularda iş birliği yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Bu iş birliğini çok önemsiyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliği içinde olarak kardeş ülkelerin kulüpleriyle protokoller imzalamaya devam edeceğiz. Azerbaycan'dan Neftçi Bakü kulübünün yanı sıra; Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan da kardeş kulüplerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.