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Spor

Beşiktaş, Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 21:12 - Güncelleme:
Beşiktaş, Neftçi Bakü maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde Neftçi Bakü PFK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alan ve çift kale taktik maçlarıyla noktalandı.

Siyah-beyazlıları, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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