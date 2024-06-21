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Spor

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'ni yeniliyor

Beşiktaş Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Nevzat Demir Tesisleri'nin yenilenme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 15:53 - Güncelleme:
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'ni yeniliyor
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Beşiktaş Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yer alan 3 sahada yenileme çalışmaları devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının kullandığı 1 numaralı hibrit çim sahanın ekim yöntemiyle gerçekleştirilen yenileme işleminin tamamlandığı belirtildi. Sahanın 6 hafta sonra hazır hale geleceği aktarıldı.

İki numaralı sahanın tüm yüzeyinin sıyrılarak 20 santimetre yükseltildiği ve rulo çim serimi yapıldığı kaydedildi. Bu sahaya Hollanda'dan getirilen makineler ile Hollandalı teknisyenler tarafından hibrit tohum çakılma işlemi uygulanacağı bildirildi. Siyah-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da 2 numaralı sahada başlayacağı vurgulandı.

19 Yaş Altı Akademi Takımı'nın kullandığı 3 numaralı sahada ise yüzey sıyırma ve tesviye işlemlerinin ardından rulo çim seriminin bittiği belirtildi. Hollandalı ekibin rulo çim üzerine hibrit tohum çakma işlemini kısa sürede tamamlayacağı ifade edildi.

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