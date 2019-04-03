Beşiktaş, Nikola Vlasic'i kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş scout ekibinin bir süredir takip ettiği CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Nikola Vlasic için yönetimin sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi.

Hırvat basınındaki haberlere göre, Beşiktaş scout ekibinin son olarak CSKA Moskova ile Ufa arasında oynanan maçta izlediği Nikola Vlasic 1 gol attı ve performansıyla alkış aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi Everton'da. Siyah beyazlıların ise sezon sonunda Nikola Vlasic'i kiralamak için girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Eğer Everton'ın yeniden kiralamaya sıcak bakmaması halinde Beşiktaş'ın 17 milyon euro'yu gözden çıkaracağı ve Hırvat futbolcunun transferi için her türlü şartı zorlayacağı öne sürüldü.

(Futbol Arena)