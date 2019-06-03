Beşiktaş Nikola Vlasic'i kiralıyor

Kiralık oynadığı CSKA Moskova’dan Everton’a dönen Hırvat oyuncu, ayrılmak istediğini kulübüne bildirdi. İngiliz ekibi yaşanan gelişmelerin ardından yıldız futbolcunun bonservisini belirledi. Vlasic için Everton’ın 13.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği açıklandı. Ancak bu bedele yanaşmayacak olan Siyah-Beyazlı kulüp, satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyor. Vlasic’in ayrılık isteğine olumlu cevap veren Everton cephesi, bu transferde müzakerelere başladı. İngiltere Premier Lig ekibi Vlasic’in ayrılığından kar etmeyi hedefl iyor. Everton Kulübü, Hırvat yıldızı 11 milyon euroya Hajduk kulübünden transfer etmişti. Genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi 2022’de tamamlanacak.

(Akşam)