Beşiktaş, Ocak transfer döneminde 3 transfer yapmayı planlıyor
Beşiktaş Yönetimi, değişim için yeni yapılanmaya başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk yarı sonundaki puan cetveline göre hareket edecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek artık tüm enerjisini lig yarışına verecek olan Beşiktaş'ta yönetim Trabzonspor maçından sonra yeni yapılanma için düğmeye basacak.
Hem Trabzonspor hem de Medipol Başakşehir maçlarından sonra netleşecek puan tablosuna göre harekete geçecek olan yönetim, öncelikle transfer için harekete geçecek. Siyah-beyazlı yönetim, kötü bir senaryo durumunda belki de 4-5 oyuncu birden transfer edecek.
Önce yaşı ilerlemiş ve parasal nedenlerden dolayı sorun çıkartan futbolcuları gönderecek olan Beşiktaş Yönetimi, şimdiden bazı kulüplerle temasa geçti.
Siyah-beyazlılar, lig yarışında büyük bir yara alması halinde daha farklı hareket edecek. Beşiktaş Yönetimi ile teknik heyet bir araya gelerek gençlerin daha fazla forma giymesi konusunda geniş kapsamlı bir toplantı yapacak.
Beşiktaş eğer yarışta kalırsa, siyah-beyazlı yönetim, golcü başta olmak üzere 2 veya 3 transferle ikinci yarıya hazırlanacak.
(Milliyet)
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