İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2023 Çarşamba / 21 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8318
  • EURO
    28,7835
  • ALTIN
    1655.16
  • BIST100
    8181.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Oğuzhan Akgün transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Oğuzhan Akgün transferini duyurdu

Beşiktaş genç sol kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e 1 yıllığına kiraladığını bildirdi.

6 Eylül 2023 Çarşamba 19:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, Oğuzhan Akgün transferini duyurdu
ABONE OL

Beşiktaş, 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş, altyapısından yetişen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün sezon sonuna kadar Sarıyer'e kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2023-24 sezonu sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Oğuzhan Akgün'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon kiralık olarak Sakaryaspor forması giyen genç oyuncu, 10 maçta 1 gollük katkı sağladı.

Beşiktaş genç sol kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün'ü Sarıyer'e 1 yıllığına kiraladığını bildirdi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.